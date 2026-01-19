فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان

قدم بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، اعتذارًا رسميًا عن تصرفه خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب، بعدما حرض لاعبي “أسود التيرانجا” على مغادرة أرض الملعب اعتراضًا على أحد قرارات الحكم.

وتوج المنتخب السنغالي ، باللقب الإفريقي عقب فوزه على المغرب بهدف دون رد، إلا أن المباراة لم تخل من لحظات جدلية، كان أبرزها انسحاب لاعبي السنغال مؤقتًا من أرضية الملعب، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط الكروي.

وجاءت الواقعة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وهو القرار الذي فجر غضب ثياو، خاصة في ظل إلغاء هدف سنغالي قبلها بلحظات، ليخرج المدرب عن هدوئه ويطالب لاعبيه بمغادرة الميدان احتجاجًا.

وعقب نهاية اللقاء، خرج المدرب السنغالي عن صمته، وتحدث في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”، معترفًا بخطأ قراره ومقدمًا اعتذارًا صريحًا عن تصرفه.

وقال ثياو إنه لم يكن راضيًا على الإطلاق عن ما بدر منه، مؤكدًا أن انفعاله في تلك اللحظة جعله يفقد السيطرة على مشاعره، وهو ما لا يتماشى مع قيم الروح الرياضية.

وأوضح ثياو أن تسلسل الأحداث داخل اللقاء لعب دورًا في تصاعد انفعاله، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف ثم احتساب ركلة الجزاء أثارا لديه شكوكًا حول القرارات التحكيمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحكام بشر ومن الطبيعي أن يخطئوا، وأن تقبل هذه الأخطاء جزء أصيل من اللعبة.

وأضاف مدرب السنغال أنه سرعان ما أدرك حجم الخطأ، ليطالب لاعبيه بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال المباراة، مؤكدًا أن احترام كرة القدم يجب أن يظل حاضرًا بغض النظر عن الظروف أو النتائج.

وشهدت المباراة تصدي الحارس السنغالي إدواردو ميندي لركلة الجزاء التي نفذها براهيم دياز على طريقة “بانينكا”، قبل أن يحسم “أسود التيرانجا” اللقاء ويتوجوا باللقب القاري.

واختتم ثياو تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث لن يتكرر، مشددًا على أن احترام المنافس والحكم والمباراة يجب أن يظل أولوية، حتى في أكثر اللحظات توترًا داخل المستطيل الأخضر.