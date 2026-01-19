قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه
استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة
في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك
محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام
فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان
إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان

بابي ثياو مدرب السنغال
بابي ثياو مدرب السنغال
إسراء أشرف

قدم بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، اعتذارًا رسميًا عن تصرفه خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب، بعدما حرض لاعبي “أسود التيرانجا” على مغادرة أرض الملعب اعتراضًا على أحد قرارات الحكم.

وتوج المنتخب السنغالي ، باللقب الإفريقي عقب فوزه على المغرب بهدف دون رد، إلا أن المباراة لم تخل من لحظات جدلية، كان أبرزها انسحاب لاعبي السنغال مؤقتًا من أرضية الملعب، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط الكروي.

وجاءت الواقعة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وهو القرار الذي فجر غضب ثياو، خاصة في ظل إلغاء هدف سنغالي قبلها بلحظات، ليخرج المدرب عن هدوئه ويطالب لاعبيه بمغادرة الميدان احتجاجًا.

وعقب نهاية اللقاء، خرج المدرب السنغالي عن صمته، وتحدث في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”، معترفًا بخطأ قراره ومقدمًا اعتذارًا صريحًا عن تصرفه.

وقال ثياو إنه لم يكن راضيًا على الإطلاق عن ما بدر منه، مؤكدًا أن انفعاله في تلك اللحظة جعله يفقد السيطرة على مشاعره، وهو ما لا يتماشى مع قيم الروح الرياضية.

وأوضح ثياو أن تسلسل الأحداث داخل اللقاء لعب دورًا في تصاعد انفعاله، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف ثم احتساب ركلة الجزاء أثارا لديه شكوكًا حول القرارات التحكيمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحكام بشر ومن الطبيعي أن يخطئوا، وأن تقبل هذه الأخطاء جزء أصيل من اللعبة.

وأضاف مدرب السنغال أنه سرعان ما أدرك حجم الخطأ، ليطالب لاعبيه بالعودة إلى أرض الملعب واستكمال المباراة، مؤكدًا أن احترام كرة القدم يجب أن يظل حاضرًا بغض النظر عن الظروف أو النتائج.

وشهدت المباراة تصدي الحارس السنغالي إدواردو ميندي لركلة الجزاء التي نفذها براهيم دياز على طريقة “بانينكا”، قبل أن يحسم “أسود التيرانجا” اللقاء ويتوجوا باللقب القاري.

واختتم ثياو تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث لن يتكرر، مشددًا على أن احترام المنافس والحكم والمباراة يجب أن يظل أولوية، حتى في أكثر اللحظات توترًا داخل المستطيل الأخضر.

بابي ثياو مدرب السنغال منتخب السنغال السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة مار مرقس بالمنيا

خطورة الدفاية الكهربائية

بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد