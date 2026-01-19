إيقاف وغرامة وحرمان من المونديال.. عقوبات قاسية ضد السنغال فى أحداث نهائي الكان

يواجه منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو عقوبات قاسية على إثر الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة المغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه عقب الفوز على المغرب بهدف دون رد.

العقوبات القاسية التي تهدد منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 حسب لوائح كأس أمم أفريقيا تشمل غرامة مالية كبيرة تتراوح بين 50,000 و100,000 يورو بسبب سوء سلوك البعثة وجماهيره.

كما تتضمن العقوبات التى تهدد منتخب السنغال إيقاف المدربين واللاعبين المتورطين من أربع إلى ست مباريات.

وتشمل العقوبات التى تهدد منتخب السنغال حرمان المتورطين فى أحداث نهائي الكان من المشاركة في كأس العالم 2026.

وتتضمن العقوبات التى تهدد منتخب السنغال أيضا إقامة المباريات القادمة على ملعب أسود التيرانجا بدون جمهور كما سيتم منع المشجعين من السفر لحضور بطولة كأس العالم 2026.