الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه
استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة
في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك
محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام
فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان
إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
رياضة

الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا

بابي ثياو مدرب السنغال
بابي ثياو مدرب السنغال
إسراء أشرف

لم يكن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية مجرد إنجاز كروي عابر، بل حمل بين طياته قصة إنسانية مؤثرة بطلها بابي ثياو، المدير الفني لـ«أسود التيرانجا»، الذي جسد خلال البطولة مواقف ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير الأفريقية.

وأطلق بابي ثياو في أكثر من مناسبة تصريحات لافتة عن الصلاة، حين أكد أن أداء الصلاة أولوية لا تقبل المساومة، قائلًا: «لابد أن نذهب للصلاة، حتى لو ضاع الكأس.. المهم أن نذهب لنصلي»، في رسالة واضحة بأن القيم والمبادئ تسبق أي بطولة أو لقب.

وقبل مواجهة مالي في ربع النهائي، حين رفض مطالب بعض الأصوات بالبقاء في معسكر مغلق ومنع الخروج لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن كرة القدم مجرد لعبة، ولا يمكن التفريط في لقاء الله من أجل مباراة، حتى لو كلف ذلك الخسارة أو الإقصاء.

وتجلت إنسانية مدرب السنغال بصورة أعمق بعد التتويج باللقب، عندما كشف عن قصة شخصية مؤلمة عاشها قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، إذ أوضح أنه تلقى خبر إصابة ابنته بالسرطان قبل البطولة بيومين فقط، وهو ما دفعه للتفكير جديًا في تقديم الاستقالة وعدم السفر إلى المغرب، بسبب حالته النفسية الصعبة.

لكن القرار الحاسم جاء من ابنته نفسها، التي طلبت منه أن يستمر ويعود بالكأس، وهي الكلمات التي غيّرت مساره بالكامل، بحسب اعترافه في المؤتمر الصحفي.

وقال ثياو: «أنا هنا من أجلها منذ اليوم الأول، هي أغلى ما أملك في حياتي، وهذه البطولة أهديها لها، وأتمنى أن تكون سعيدة وأنا عائد إلى السنغال للاحتفال معها».

بهذه المواقف، كتب بابي ثياو اسمه في سجل المدربين الذين تجاوزوا حدود المستطيل الأخضر، ليقدم نموذجًا نادرًا لمدرب جمع بين الإيمان والإنسانية والنجاح، وجعل من كأس إفريقيا حكاية تتجاوز الأهداف والنتائج إلى معانٍ أعمق تلامس القلوب.

بابي ثياو مدرب السنغال السنغال منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

