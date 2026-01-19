تعرض لاعتداء عنيف.. وفاة مشجع سنغالي بعد الفوز بأمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن وفاة مشجع سنغالي أثر أحداث مباراة السنغال والمغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أحداث مثيرة بعد اشتباك عدد من مشجعي السنغال مع أفراد أمن المغرب بعد مطالبة بابي ثياو بانسحاب اللاعبين من المباراة أثر اعتراضه على ركلة جزاء اسود الأطلس.

ووفقا لصحيفة "سينى نيوز" السنغالية تشير إلى أن مشجعًا لمنتخب السنغال يُدعى الشيخ ضيوف لقى مصرعه إثر تعرضه لاعتداء عنيف عقب مباراة الأمس.

وأوضحت: "وفق المعطيات الأولية، فإن المواطن السنغالى فارق الحياة متأثرًا بإصابات خطيرة ناتجة عن طعنات متعددة خلال شجار، في حين لا تزال ظروف وملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، وتأتي هذه الواقعة في سياق أجواء مشحونة رافقت المباراة النهائية".

يذكر أن منتخب السنغال قد توج بكأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب بعد الفوز بهدف نظيف بعد التمديد.