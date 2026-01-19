قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر
فن وثقافة

رمضان 2026.. يارا السكري تشعل السوشيال ميديا بمشهد رومانسي مع العوضي من مسلسل على كلاي

احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري
تقى الجيزاوي

تواصل الفنانة الصاعدة يارا السكري لفت الأنظار بقوة من خلال مشاركتها في مسلسل «على كلاي»، بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم أداء لافتا يؤكد حضورها على الساحة الدرامية، ويبرز مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الشابة الواعدة في الفترة الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قيام منصة واتش ات وقناة ON بالترويج للمسلسل عبر نشر مشهد مؤثر جمع بين يارا السكري وأحمد العوضي، تخللته أجواء رومانسية وإنسانية لامست مشاعر الجمهور، ما ساهم في تصدر المشهد قوائم التفاعل، وتداول الإشادات بالأداء الكيميائي الواضح بين النجمين.

وتأتى هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي بين يارا السكري وأحمد العوضي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في مسلسل «فهد البطل» خلال الموسم الماضي، وهو التعاون الذي أثبت قدرة يارا على تقديم أدوار متنوعة، والوقوف بثبات أمام نجوم الصف الأول.

وتعد يارا السكري من النجمات الموهوبات اللواتي استطعن حجز مكان متقدم في الصفوف الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل موهبتها اللافتة، وحضورها القوي أمام الكاميرا، واختياراتها الذكية لأدوار تبرز إمكاناتها الفنية.

وأثبتت يارا السكري مكانتها الفنية مع كل عمل جديد تقدمه، إذ أنها واحدة من النجمات الشابات اللاتي نجحن في فرض حضورهن بثقة على الساحة الفنية، وفي وقت قياسي، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا متقدما بين الصفوف الأولى، بفضل أداء صادق، وحضور قوي أمام الكاميرا، وقدرة واضحة على التلون وتقديم شخصيات مختلفة بعمق وإقناع، ويجمع النقاد على أن يارا تمثل نموذجا للنجمة الواعدة التي تجمع بين الموهبة والاختيار الذكي، ما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة بقوة للاستمرار والتصاعد خلال السنوات المقبلة.

المسلسل يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

يارا السكري مسلسل «على كلاي» أحمد العوضي مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الحكومة الحالية أجرت إصلاحا اقتصاديا وبالمقابل تراجعت دخول الطبقة المتوسطة

احمد موسى

كتاب أسرار لأحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن مخططات الإخوان

مختار جمعة

لا يكفيه حلقه للمناقشة.. وزير الأوقاف السابق يعلق على كتاب أحمد موسى

بالصور

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

