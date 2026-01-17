بالحجاب والدموع.. يارا السكري توثق زيارة الروضة الشريفة

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها لحظات روحانية مؤثرة من زيارتها للروضة الشريفة، والتي تزامنت مع ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، معبّرة عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة المباركة

يارا السكرى

وظهرت يارا بالحجاب باكية، وعلقت على الصور: «الحمد لله الذى بلغنى ليلة الإسراء والمعراج فى الروضة الشريفة، قريبا من مقام نبيك محمد. اللهم اجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا، واكتب لى بها أجر الصلاة فى روضة من رياض الجنة».





وتابعت: «وارزقنى من شفاعة نبيك ولا تحرمنى لذة القرب منك ومنه، اللهم فى هذا اليوم المبارك ارزق أحبتنا زيارة الروضة الشريفة، واكتب لهم صلاة فى مسجد نبيك».



ومن المقرر أن تشارك يارا السكرى فى السباق الرمضانى لعام 2026 فى مسلسل على كلاى، بطولة أحمد العوضى، درة ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.









