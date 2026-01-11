يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

شاركت الفنانة يارا السكرى جمهورها بلحظات روحانية من رحلتها إلى الأراضي المقدسة، أثناء أداءها لمناسك العمرة، معبّرة عن امتنانها وسعادتها بهذه الزيارة المباركة.

ونشرت يارا السكرى عبر خاصية «"ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام “ مجموعة صور أرفقتها رسالة مؤثرة قالت فيها: "يارب لك الحمد أنك جبرت قلبي بزيارة بيتك الكريم”.

وكان قد كشف المؤلف محمود حمدان عن سر تعاونه شبه الدائم مع الفنان أحمد العوضي خاصة أن هذا العام يجمعهما عملين مسلسل “علي كلاى" وفيلم “شمشون ودليلة”.

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد : العملين كتبا خصيصا للفنان أحمد العوضي، وتجمعني به علاقة صداقة قوية ونجحنا سويا فى عدد من الأعمال الفنية، وكان ذلك نتاج تواصل فكرى وكيمياء تجمع بيننا.

وأضاف محمود حمدان: أحب أن اؤكد للجمهور انه يشاهد آداء تمثيليى مختلف من أحمد العوضي فى العملين خاص أن كل من العملين مختلفين تماما ويحملان قضايا مختلفة نحاول من خلالهما أن نلقي الضوء عليهما.

وقد كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

قصة مسلسل على كلاي

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل على كلاي

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة