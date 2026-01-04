يارا السكري تشارك أحدث جلسة تصوير جديدة لها.. ودرة تعلق

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وشهرت يارا بصورة سيلفي داخل سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

و تفاعلت مع الصور الفنانة درة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد برج الجدي".



لفتت يارا السكري الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ٢٧، حيث اختارت الظهور بأسلوب أنثوي راقٍ يعكس ذوقها الرفيع وحضورها اللافت، حيث خطفت الأضواء الأنظار بإطلالتها الجذابة



تفاصيل إطلالة يارا السكري

اعتمدت يارا فستانًا باللون الأحمر الداكن، جاء بتصميم انسيابي ناعم يبرز رشاقتها ويمنحها حضورًا قويًا، خاصة أن اللون الأحمر يُعد من أكثر الألوان تعبيرًا عن الثقة والقوة والأنوثة.

تميز الفستان بقصة جذابة ذات ياقة مرتفعة أضفت لمسة من الرقي الكلاسيكي، مع تحديد خفيف لمنطقة الخصر عزز من جمال القوام دون مبالغة.