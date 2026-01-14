بفستان أبيض.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وظهرت بسمة بوسيل بأطلالة صيفية جذابة مرتديه فستان باللون الأبيض لتكشف عن أناقتها و جمالها.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لتامر، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.

وأوضحت بوسيل أنها قررت عدم إبلاغ طفليها مايا وآدم بتفاصيل حالة تامر الصحية، حفاظًا على نفسيتهما لصغر سنهما، ولتجنب إدخالهما في أجواء القلق.

وأعربت بسمة بوسيل عن تفاؤلها بأن تكون عودة تامر بداية لمرحلة جديدة أكثر راحة وهدوءًا بعد عام مليء بالضغوط والتعب، مؤكدة تقديرها لدعم الجمهور ودعواتهم المستمرة.