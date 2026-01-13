بسمة بوسيل تستعرض جمالها من قلب الصحراء

شاركت الفنانة بسمة صورًا من كواليس رحلتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها. وعلّقت بسمة على الصور قائلة: “مثل نسيم الصحراء، قوية كالصخور القديمة، عدت إلى نفسي هنا… أحب هذا المكان”.



واحتفلت بسمة بوسيل بالعام الجديد في مدينة الجونة، ونشرت مجموعة من الصور من رحلتها عبر إنستجرام، وكتبت: «عام جديد بنفس الروح، فقط المزيد من الشمس والبحر… طاقة الجونة».





وتحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لتامر، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.



وأوضحت بوسيل أنها قررت عدم إبلاغ طفليها مايا وآدم بتفاصيل حالة تامر الصحية، حفاظًا على نفسيتهما لصغر سنهما، ولتجنب إدخالهما في أجواء القلق.

وأعربت بسمة بوسيل عن تفاؤلها بأن تكون عودة تامر بداية لمرحلة جديدة أكثر راحة وهدوءًا بعد عام مليء بالضغوط والتعب، مؤكدة تقديرها لدعم الجمهور ودعواتهم المستمرة.