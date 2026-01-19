قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف أكبر ثعبان في التاريخ عاش قبل 56 مليون سنة.. ما القصة؟
الحكومة: عروض من بعض الشركاء للتعاون مع مصر في إنشاء المدينة الطبية
إبراهيم كابان: تحول دراماتيكي في توازن القوى بين الجيش السوري وقسد
غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
فن وثقافة

غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة

سارة عبد الله

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، وفاة جد أحفادها اللواء مصطفى الشال، ذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت غادة عبد الرازق: “إنا لله وانا اليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله تعالى السيد اللواء مصطفى الشال”.

صلاة الجنازة

وتابعت: “ستقام صلاة الجنازة غدا بعد الظهر بمسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس”

أعمال غادة عبد الرازق 

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات. 

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق صلاة الجنازة وفاة جد أحفاد غادة عبد الرازق

