غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، وفاة جد أحفادها اللواء مصطفى الشال، ذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت غادة عبد الرازق: “إنا لله وانا اليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله تعالى السيد اللواء مصطفى الشال”.

صلاة الجنازة

وتابعت: “ستقام صلاة الجنازة غدا بعد الظهر بمسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس”

أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.