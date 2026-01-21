أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام يانج افريكانز

أعلن النادي الأهلي عن تنظيم رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية بعد غد الجمعة لموازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



يبدأ تجمع الجماهير في التاسعة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتتحرك الأتوبيسات بداية من العاشرة صباحا، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.ويجب على كل مشجع أهلاوي اصطحاب تذكرة المباراة، فضلا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلام

الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 ، بحضور كوكبة من نجوم الكرة العربية.