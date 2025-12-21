قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة ليلية لمحافظ سوهاج.. متابعة مشروعات الطرق وتشديد الرقابة على الأسواق والإشغالات | صور

جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية موسعة داخل نطاق حي شرق سوهاج، استهدفت الوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومدى الالتزام بالضوابط داخل الأسواق، والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وشملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية والأسواق، بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، إلى جانب ممثلي التموين، وسلامة الغذاء، والمرافق.

جولة محافظ سوهاج

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من الشوارع الفرعية، من بينها شارع أحمد بن حنبل وشارع الأزهر المتفرع من شارع الزهراء، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال الصيانة العامة، والاهتمام بترميم البردورات، وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان للمواطنين خلال فترات الليل.

وخلال الجولة، أجرى المحافظ جولات تفقدية داخل عدد من المحال التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتراخيص القانونية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وحماية المستهلك يأتيان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وامتدت الجولة إلى منطقة سيتي، حيث وجه المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة السير، كما تفقد محطة الصرف الصحي بالمنطقة، ووجّه بإعداد تقرير فني عاجل عن الموقف التنفيذي للمحطة، والبدء في تغويص بيارة التجميع كمرحلة أولى، إلى جانب تنفيذ الخوازيق الساندة خلال 15 يومًا، مع البدء في رصف الأجزاء التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها.

وخلال تواجده بالشارع، التقى محافظ سوهاج بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، موجّهًا بتنفيذ عدد منها بشكل فوري، مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة باقي الطلبات تمهيدًا للاستجابة لها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقف طما وطهطا والمراغة، موجهًا بفحص تراخيص الأكشاك المحيطة بالموقف، والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية المنظمة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام.

