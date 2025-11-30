قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG.. تفاصيل

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG
لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن قرارها من أجل إعادة إحياء أسطورة الأبواب المجنحة في سيارة مرسيدس SLS AMG المستوحاة من التحفة التاريخية 300SL موديل 1955 .

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 

وذلك لان مرسيدس أدركت أن جمال التصميم وحده لا يكفي، لان العصر تغير، ومعايير الأمان أصبحت أكثر صرامة من أي وقت سابق، وهذا ما جعل مرسيدس تلجأ إلى حل لم يتوقعه أحد وهو تركيب نظام تفجير ذكي داخل المفصلات لتحرير الأبواب عند انقلاب السيارة .

ماذا يحدث عند انقلاب مرسيدس SLS AMG

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 

الأبواب تفتح للأعلى في سيارة مرسيدس SLS AMG ، وهذا ما يجلعا رائعة، ولكنها تشكل خطر قاتل وذلك في حالة انقلاب السيارة، لأنه حين تستقر السيارة على سقفها، يصبح فتح الأبواب مستحيلاً، وهذا يعني انعدام القدرة على الهرب، خصوصاً في حالات اشتعال المحرك.

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 

كما أن مرسيدس AMG كانت تعلم أن هذا العيب قادر على إسقاط مشروع إنتاج سيارات SLS، التي تم صنعها خلال السنوات من 2010 حتى عام 2014 بالكامل، لذلك كان لابد من ابتكار حل غير تقليدي .
الحل العبقري: براغ متفجرة تنقذ الأرواح

الحل الذي تم تصميمه في مرسيدس SLS AMG  

قامت مرسيدس بتطوير نظام فريد من نوعه في عالم السيارات، يعتمد على مسامير بايروتقنية (Pyrotechnic Bolts) داخل مفصلات كل باب ينفتح للأعلى على شكل أجنحة النورس.

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 

وفي حالة اكتشاف المستشعرات أن السيارة انقلبت، يقوم النظام بتفعيل شحنة متفجرة صغيرة، وبعدها تنفجر البراغي بدقة متناهية، وينفصل الباب بالكامل عن الهيكل، ومن هنا يمكن للسائق أو رجال الإنقاذ سحب الباب بسهولة خلال ثوانٍ .

هذا الحل قام بتيتحول الأبواب المجنحة من خطرٍ محتمل إلى أيقونة أمان هندسية تستحق الاحترام، وقبل دخول سيارة SLS AMG مرحلة الإنتاج، خضعت لسلسلة اختبارات مرعبة في مركز مرسيدس للتقنية منها، اختبارات تصادم أمامي بسرعة 50 كم/ساعه ضد حاجز صلب، واختبار اصطدام جانبي مباشر على مستوى الباب، ومحاكاة انقلاب كامل مع ضغط هائل على أعمدة السقف، واختبارات يدوية وأوتوماتيكية لتفعيل نظام التفجير .

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 


والجدير بالذكر ان التصميم الجديد للباب المتفجر نجح في كل التجارب في تحرير الأبواب والمحافظة على خلية النجاة حول السائق.

ميزة جديدة في مرسيدس SLS AMG  

في نسخة مرسيدس SLS AMG GT3 المخصصة للسباقات، أضافت مرسيدس بنز المزيد من التفاصيل لحماية ركاب السيارة الرياضية التي تنفتح أبوابها للأعلى مثل أجنحة النورس منها نظام، سحب يدوي في مقدمة السيارة لتفعيل المتفجرات من الخارج، وزر للطوارئ داخل المقصورة للسائق، ونظام مقاومة اشتعال متقدم.

لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG 


تلك المميزات الجديدة ساعدت مرسيدس SLS AMG   على اجتياز شروط FIA القاسية، وجعلت SLS GT3 واحدة من أنجح سيارات GT3 في التاريخ مع أكثر من 180 فوز عالمي.

مرسيدس SLS AMG 300SL موديل 1955 مرسيدس AMG Pyrotechnic Bolts مسامير بايروتقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر بقيادة الإمام الأكبر قائمة على نَشْر السلام وترسيخ قِيَم الرحمة واحترام إنسانيَّة البشر

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يدعو للسلام ونبذ العنف وغرس قيم التسامح بين الشعوب

ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»

أوقاف السويس تنظم ندوة حول التنمّر وأثره على المجتمع بمركز النيل للإعلام

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

فيديو

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد