تعرف على لغز المتفجرات في أبواب مرسيدس SLS AMG.. تفاصيل

أعلنت شركة مرسيدس عن قرارها من أجل إعادة إحياء أسطورة الأبواب المجنحة في سيارة مرسيدس SLS AMG المستوحاة من التحفة التاريخية 300SL موديل 1955 .

وذلك لان مرسيدس أدركت أن جمال التصميم وحده لا يكفي، لان العصر تغير، ومعايير الأمان أصبحت أكثر صرامة من أي وقت سابق، وهذا ما جعل مرسيدس تلجأ إلى حل لم يتوقعه أحد وهو تركيب نظام تفجير ذكي داخل المفصلات لتحرير الأبواب عند انقلاب السيارة .

ماذا يحدث عند انقلاب مرسيدس SLS AMG

الأبواب تفتح للأعلى في سيارة مرسيدس SLS AMG ، وهذا ما يجلعا رائعة، ولكنها تشكل خطر قاتل وذلك في حالة انقلاب السيارة، لأنه حين تستقر السيارة على سقفها، يصبح فتح الأبواب مستحيلاً، وهذا يعني انعدام القدرة على الهرب، خصوصاً في حالات اشتعال المحرك.

كما أن مرسيدس AMG كانت تعلم أن هذا العيب قادر على إسقاط مشروع إنتاج سيارات SLS، التي تم صنعها خلال السنوات من 2010 حتى عام 2014 بالكامل، لذلك كان لابد من ابتكار حل غير تقليدي .

الحل العبقري: براغ متفجرة تنقذ الأرواح

قامت مرسيدس بتطوير نظام فريد من نوعه في عالم السيارات، يعتمد على مسامير بايروتقنية (Pyrotechnic Bolts) داخل مفصلات كل باب ينفتح للأعلى على شكل أجنحة النورس.

وفي حالة اكتشاف المستشعرات أن السيارة انقلبت، يقوم النظام بتفعيل شحنة متفجرة صغيرة، وبعدها تنفجر البراغي بدقة متناهية، وينفصل الباب بالكامل عن الهيكل، ومن هنا يمكن للسائق أو رجال الإنقاذ سحب الباب بسهولة خلال ثوانٍ .



هذا الحل قام بتيتحول الأبواب المجنحة من خطرٍ محتمل إلى أيقونة أمان هندسية تستحق الاحترام، وقبل دخول سيارة SLS AMG مرحلة الإنتاج، خضعت لسلسلة اختبارات مرعبة في مركز مرسيدس للتقنية منها، اختبارات تصادم أمامي بسرعة 50 كم/ساعه ضد حاجز صلب، واختبار اصطدام جانبي مباشر على مستوى الباب، ومحاكاة انقلاب كامل مع ضغط هائل على أعمدة السقف، واختبارات يدوية وأوتوماتيكية لتفعيل نظام التفجير .

والجدير بالذكر ان التصميم الجديد للباب المتفجر نجح في كل التجارب في تحرير الأبواب والمحافظة على خلية النجاة حول السائق.

ميزة جديدة في مرسيدس SLS AMG

في نسخة مرسيدس SLS AMG GT3 المخصصة للسباقات، أضافت مرسيدس بنز المزيد من التفاصيل لحماية ركاب السيارة الرياضية التي تنفتح أبوابها للأعلى مثل أجنحة النورس منها نظام، سحب يدوي في مقدمة السيارة لتفعيل المتفجرات من الخارج، وزر للطوارئ داخل المقصورة للسائق، ونظام مقاومة اشتعال متقدم.

تلك المميزات الجديدة ساعدت مرسيدس SLS AMG على اجتياز شروط FIA القاسية، وجعلت SLS GT3 واحدة من أنجح سيارات GT3 في التاريخ مع أكثر من 180 فوز عالمي.