اقتصاد

انطلاق القمة الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية غدا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

تنطلق فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، غدا الاثنين  1 ديسمبر 2025، برعاية وزارتي الصحة والسكان، والمالية، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم  كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.

ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك

وقالت سحر الزرقاني رئيس الجهه المنظمة للمؤتمر، إن فعّاليات القمة لهذا العام تشهد اهتماماً حكومياً كبيراً في ضوء المحفزات الاستثمارية الجديدة وطروحات مشروعات الشراكة والطروحات الخاصة بالاستثمار في جميع تخصصات الرعاية الصحية، وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية والصحية لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وأضافت أنه على الجانب الأخر تشهد القمة إقبالاً كبيراً من المستثمرين ومؤسسات التمويل وقيادات الاستثمار في مختلف المجالات الطبية والعلاجية والصناعية، نظراً لفرص التوسع والنمو الهائلة في القطاع وخاصة مع استقرار أسعار الصرف ووفرة العملات الأجنبية والبدء التدريجي لتراجع معدلات الفائدة المصرفية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية بقيادة كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، فضلاً عن الاهتمام الدولي بحضور السفارات الأجنبية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكذلك كملة معالي الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، وكلمة الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية سفير تركيا في القاهرة  صالح متلو شن متحدثاً، ومن بين أبرز الحضور ممثلي سفارات روسيا وبريطانيا وسويسرا واليونان والنمسا وإيطاليا.

كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مي فريد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، ويدير الجلسة كريم إمام شريك الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية في ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط

وتناقش جلسة الصناعات الطبية جهود توطين الصناعات الطبية والدوائية ومستلزمات الانتاج وآليات التمويل المصرفي وغير المصرفي في ظل استقرار سعر الصراف وتراجع اسعار الفائدة، ويتباحث خلالها كل من الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، ونفين كشميري نائب الرئيس التنفيذي لبنك المصرف المتحد والدكتور علي يحيى المدير الإقليمي والمدير العام لمصر .

كما تضم جلسة الصنناعات الدوائية الدكتور محمد عفيفي رئيس للتأجير التمويلي، والدكتور أحمد قشطة رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة أسترازينكا مصر، ويدري الجلسة ياسر شاهين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لباريم القابضة.

وينفرد المؤتمر بجلسة خاصة لبحث تعزيز قدرات الخدمات الطبية لتلبية الطلب المتزايد في ضوء الموازنة بين التكلفة والسعر، وتضم نخبة من قيادات قطاع التأمين والاستثمار في المستشفيات والتطبيقات الطبية، وهم أحمد درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والأستاذ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين  والدكتور مصطفى  خليل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و خالد عبد الصادق نائب رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين.

الرعاية الصحية الاستثمار فى الرعاية الصحية مؤتمر الاستثمار

