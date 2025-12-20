انطلاق عروض "توتة توتة" بالغربية ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، انطلاق فعاليات مسرح المواجهة والتجوال، التي تقام تحت رعاية د.أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ممثلة في البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وعدد من قطاعات الوزارة.

توجيهات محافظ الغربية

عن أبرز الشخصيات التاريخية المؤثرة، دارت أحداث العرض المسرحي "توتة توتة"، تأليف د. طارق عمار، وإخراج سعيد منسي.

وتناول العرض السير الذاتية لرموز مصر في مجالات العلم، والفنون، والأدب، ومن بينهم: الكاتبة والأديبة نبوية موسى، والعالم المصري الكبير د. أحمد زويل، وأحمد لطفي السيد أحد رموز حركة النهضة والتنوير في مصر، والمفكر الإسلامي الإمام محمد عبده، ود. سميرة موسى، أول عالمة ذرة مصرية.

عروض فنية

كما شهدت الفعاليات توزيع أعداد من الإصدارات والكتب والمطبوعات الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة، بحضور المخرج محمد الشرقاوي، مدير المشروع، والذي أوضح بأن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى ترسيخ دور المسرح كأداة تنوير وبناء للوعي، بجانب إتاحة تقديم الفنون لكافة فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك ضمن رؤية الوزارة في تحقيق العدالة الثقافية.

عن جولة الفعاليات، قال وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية بأن العرض المسرحي "توتة توتة" سوف يجوب عددا من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، خلال الفترة من يوم 19 حتى 25 من الشهر الجاري، وهي: زفتى، ونهطاي، وتفهنا العزب، وسندبسط، وأبو الجهور، بجانب ليلة عرض على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا.

ولفت إلى أن الفعاليات تشهد إقامة باقة منوعة من أنشطة قصور الثقافة، ومنها: ورش حكي للأطفال، وورش فنية وحرفية.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بداية من شهر سبتمبر الماضي، من محافظة قنا، وتلتها محافظة أسيوط، ثم محافظة جنوب سيناء، ودمياط، وتستمر فعاليات المشروع حتى يونيو المقبل، في عدد من المحافظات المصرية، فيما تقام عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات.