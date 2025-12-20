قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
محافظ الغربية يضرب بيدٍ من حديد على المخالفات الغذائية بالمحلة الكبرى

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن  تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مطاعم الوجبات الجاهزة بمنطقة أكتوبر بمدينة المحلة الكبرى، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية وسلامة الغذاء.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على حماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبناءً على ما ورد من شكاوى متكررة من المواطنين بشأن بعض مطاعم الوجبات الجاهزة.

وقد تشكلت الحملة برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وضمّت في عضويتها ممثلي مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث جرى المرور الميداني المفاجئ على عدد من المنشآت للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير عدد 11 محضرًا متنوعًا، حيث تمكّن الطب البيطري بالاشتراك مع التموين من ضبط والتحفظ على 35 كجم فراخ كاملة و3 كجم برجر و13 كجم جبنة شيدر لعدم وجود بيانات مدونة عليها والاشتباه في عدم الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 7 كجم سجق و8 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها، كما حررت مديرية التموين ثلاثة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقانون.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الصحة بتحرير ثلاثة محاضر شملت محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين لنقص الاشتراطات الصحية، بينما حررت هيئة سلامة الغذاء ثلاثة محاضر أخرى لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، والعرض على الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات طبقًا للقانون.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل يومي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لا سيما على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين. وقال المحافظ: «صحة المواطن خط أحمر، ولن نسمح بوجود أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تتلاعب بقوت الناس، ونعمل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين».

وأضاف محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق والمطاعم، وتحقيق الانضباط، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق رضاهم.

