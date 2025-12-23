قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كأس عاصمة مصر.. تشكيل هجومي لـ الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حسين الشحات
حسين الشحات
يسري غازي

أعلن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة غزل المحلة فى بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي: 

سيحا فى حراسة المرمي  ابراهيم الاسشيوطي وأحمد عابدين ومصطفي العش ومحمد رأفت وابراهيم عادل ومحمد الشامي وابراهيما كاظم وحسين الشحات وعمر سيد معوض وحمزة عبدالكريم.

وكانت المشاركة الأولى للأهلي في نسخة 2022، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة ، ثم انسحب من نسخة 2023 بعدم حضوره مباراة المصري، ولم يشارك فى نسخة 2024.

وفي نسخة الموسم الماضي، لم يتمكن الأهلي من التأهل لربع النهائي أيضا، حيث خسر الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام إنبي وفاركو وطلائع الجيش.

وبذلك فإن الأهلي لعب على مدار مشاركاته في البطولة 10 مباريات، تعرض خلالها للخسارة 5 مرات مقابل 4 تعادلات وحقق فوز وحيد.

سجل الفريق الأحمر 6 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

ويتواجد المارد الاحمر في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

الأهلي غزل المحلة توروب كأس عاصمة مصر حسين الشحات

