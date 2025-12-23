الأهلي طرابلس يعلن التعاقد نهائيًا مع المدافع الليبي عبد الله الحوتي

أعلن النادي الأهلي طرابلس رسميًا ضم اللاعب الليبي الشاب عبد الله فرج محمد الحوتي، المعروف باسم عبد الله الحوتي، قادمًا من صفوف الأهلي بنغازي ومن نادي التحدي.

يبلغ الحوتي من العمر 22 عامًا ويشغل مركز المدافع، ويأتي هذا الانتقال النهائي لتعزيز خط دفاع الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ويمتاز الحوتي بالقدرة على القراءة الجيدة للعبة وسرعة التدخلات الدفاعية، ما يجعله إضافة قوية للفريق في مباريات الدوري الليبي والمنافسات القارية.

كما يأمل النادي في أن يساهم في تعزيز صلابة الدفاع وتوفير الاستقرار التكتيكي تحت قيادة الجهاز الفني.