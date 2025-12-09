حسام البدري يواصل رحلة التألق مع أهلي طرابلس ويضيف لقب السوبر الليبي إلى خزائنه

نجح المدير الفني المصري حسام البدري في قيادة نادي أهلي طرابلس لتحقيق إنجاز جديد، بعدما توّج الفريق بلقب كأس السوبر الليبي على حساب فريق أهلي بنغازي، ليضيف البدري لقبه الثاني مع النادي خلال أسبوع واحد فقط، ويواصل كتابة فصل جديد من التألق في تجربته التدريبية داخل ليبيا.

فوز مستحق وتتويج يعكس تفوقاً فنياً واضحاً

قدم فريق أهلي طرابلس مباراة قوية على المستويين التكتيكي والبدني، ليحسم اللقاء أمام أهلي بنغازي ويعتلي منصة التتويج بكأس السوبر. وأظهر اللاعبون انسجاماً كبيراً داخل الملعب، وهو ما يعكس العمل الفني المنظم الذي قاده البدري منذ توليه المسؤولية. ويأتي التتويج تتويجاً لجهود الجهاز الفني والإدارة واللاعبين الذين حافظوا على تركيزهم حتى اللحظة الأخيرة.

إنجاز ثلاثي: الدوري وكأس ليبيا والسوبر في موسم واحد

بهذا التتويج، يصبح حسام البدري أول مدرب في الموسم الحالي يجمع بين لقب الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا وكأس السوبر الليبي، ليحقق الثلاثية المحلية مع واحد من أكبر الأندية في البلاد. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً على قدرة البدري على قيادة المشاريع الفنية وتحقيق النجاحات في أي بيئة يعمل بها، كما يعزز من مكانته بين أبرز المدربين العرب في السنوات الأخيرة.

البدري يضع بصمته ويعيد أمجاد الأهلي الطرابلسي

منذ توليه القيادة الفنية، عمل البدري على تطوير الأداء الهجومي، وتعزيز قوة وسط الملعب، وتحسين الجانب الدفاعي، مما جعل أهلي طرابلس يظهر بصورة مميزة خلال الموسم. نجاحه في تحقيق 3 ألقاب في فترة قصيرة يعكس بصمته الواضحة داخل الفريق، ويؤكد أن المشروع الفني للنادي يسير في الاتجاه الصحيح.



بهذا التتويج الجديد، يثبت حسام البدري أن الخبرة والتخطيط قادران على صناعة الفارق، ويضع أهلي طرابلس على طريق ثابت للمنافسة المستمرة على كل البطولات القادمة



