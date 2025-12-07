بالأسماء.. طاقم حكام كأس السوبر الليبي بين أهلي طرابلس وبني غازي

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم الحكام المقرر أن يدير مباراة كأس السوبر الليبي على ملعب استاد القاهرة مساء غد الإثنين بين نادي أهلي طرابلس وأهلي بني غازي.



وتنطلق مباراة كاس السوبر الليبي بين النادي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي فى تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين على ملعب استاد القاهرة.



وجاء طاقم حكام مباراة كأس السوبر الليبي على النحو التالي: حكم ساحة محمود بسيوني حكم مساعد محمد مجدي سليمان ..



ويعاونه حكم رابع محمد عباس قابيل .. حكم مساعد ثاني إسلام أبو العطا .. حكم var عبدالعزيز السيد حكم مساعد var محمود دسوقي.



يذكر أن نادي أهلي طرابلس توج بلقب كأس ليبيا بعد الفوز على حساب أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة مساء الخميس.

