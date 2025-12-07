محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في كأس السوبر الليبي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي، هو طاقم مصري.

ويضرب فريق أهلي طرابلس موعدًا مع نظيره أهلي بنغازي، غدًا الإثنين، في كأس السوبر الليبي، حيث يستضيف ملعب القاهرة الدولي، اللقاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويدير محمود بسيوني مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي، ويعاونه محمد مجدي سليمان حكم مساعد أول، وإسلام أبو العطا حكم مساعد ثاني، ويتواجد محمد عباس قابيل حكما رابعا.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو، الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود دسوقي حكم تقنية فيديو مساعد.