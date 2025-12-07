قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود بسيوني يدير مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في كأس السوبر الليبي

محمود بسيوني
محمود بسيوني
حسن العمدة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي، هو طاقم مصري.

ويضرب فريق أهلي طرابلس موعدًا مع نظيره أهلي بنغازي، غدًا الإثنين، في كأس السوبر الليبي، حيث يستضيف ملعب القاهرة الدولي، اللقاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويدير محمود بسيوني مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي، ويعاونه محمد مجدي سليمان حكم مساعد أول، وإسلام أبو العطا حكم مساعد ثاني، ويتواجد محمد عباس قابيل حكما رابعا.

ويجلس في غرفة تقنية الفيديو، الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود دسوقي حكم تقنية فيديو مساعد.

الاتحاد المصري لكرة القدم أهلي طرابلس أهلي بنغازي كأس السوبر الليبي السوبر الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مصطفي فاروق

مدرب مصري يتولي قيادة فريق الحقل السعودي

محمد صلاح

كوكا: لاعبون مثل صلاح وكريستيانو وميسي لا يجلسون على مقاعد البدلاء

محمد صلاح

7 مباريات.. محمد صلاح يغيب عن ليفربول بسبب كأس أمم إفريقيا

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد