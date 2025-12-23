قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
حوادث

إخماد حريق هائل بمحل تجاري في المحلة

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية ، صباح اليوم، من إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه محل تجاري بشارع المصرف بمنطقة الجمهورية، إثر ماس كهربائي مفاجىء، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في محل تجاري بشارع المصرف بنطاق دائرة القسم.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الحريق .

تحرك عاجل 

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق هائل المحلة ماس كهربائي الجمهورية

