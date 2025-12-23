إخماد حريق هائل بمحل تجاري في المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية ، صباح اليوم، من إخماد نيران حريق هائل التهمت نيرانه محل تجاري بشارع المصرف بمنطقة الجمهورية، إثر ماس كهربائي مفاجىء، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في محل تجاري بشارع المصرف بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ والحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الحريق .

تحرك عاجل

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.