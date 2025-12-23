قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دراسة تكشف ارتفاع معدل استهلاك التبغ في إسبانيا

السياسات الصحية العامة
السياسات الصحية العامة

أكد السياسي والاقتصادي والأمين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي، توماس غوميز، في تصريحات له حول دراسة اقتصادية حديثة عن سوق التبغ في أن السياسات الحالية في إسبانيا المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين لم تشهد الابتكار الكافي مقارنة ببقية السياسات الصحية العامة. 

وأوضح أن التشريعات المعمول بها، والتي تعتمد على الرفع المستمر للضرائب وتشديد القيود على منتجات التبغ دون تمييز بين التقليدي والبدائل، تنطلق من منطلقات أيديولوجية أكثر منها علمية، ما يجعلها أقل فعالية في تحقيق أهداف الصحة العامة.

وأشار غوميز إلى أن معدل استهلاك التبغ القانوني ارتفع في إسبانيا خلال عام 2024 إلى 1,400,000,000 وحدة، بزيادة بلغت 52,000,000 وحدة عن العام السابق، ما تسبب بخسائر مالية تجاوزت 263,000,000 يورو في الإيرادات الضريبية. 

وأضاف أن تجارة السجائر غير القانونية في فرنسا وصلت إلى 18,700,000,000 وحدة، منها 7,800,000,000 سجائر مقلدة، فيما سجلت هولندا تضاعف التهريب بنسبة 14٪ خلال عام واحد فقط.

ولفت غوميز إلى نتائج الدراسة الاقتصادية التي أظهرت أن منتجات النيكوتين الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين، تقلل المخاطر الصحية بنسبة تتراوح بين 70٪ و90٪ مقارنة بالتدخين التقليدي، كونها تقضي على معادلة الاحتراق وتقلل التعرض للمواد السامة. 

وأكد أن هذه البدائل تحد أيضاً من التأثير السلبي على المحيطين بالمستهلك، محذراً من أن التعامل معها بنفس صرامة السجائر التقليدية يفقد التشريعات معناها العلمي والمنطقي.

وشدد غوميز على أن صياغة سياسات ناجحة تتطلب نهجاً مزدوج المسار: أولهما مسار الوقاية الصارم لمنع وصول القاصرين إلى أي من منتجات النيكوتين عبر رقابة صارمة وتوعية مجتمعية، وثانيهما مسار التنظيم العلمي للبالغين، بما يتيح لهم الوصول إلى بدائل أقل خطورة ضمن إطار رقابي شفاف يشجع الابتكار والبحث العلمي. وأشار إلى أن التجارب الدولية من السويد إلى اليابان أثبتت أن الاستثمار في الحد من المخاطر لا يقلل من الصحة العامة بل يعززها، مع حماية الشباب ومساعدة المدخنين على الانتقال إلى بدائل أقل ضرراً، إلى جانب دعم الاقتصاد الذي يقدر بمليارات اليوروهات سنوياً.

وأوضح غوميز أن السياسات القائمة على المنع الشامل لمنتجات التبغ لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة، التي تعتبر من أقدم الصناعات في إسبانيا منذ عام 1880، وتشكل اليوم نحو 21.4٪ من قطاع التصنيع، و2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضاف أن تجاهل هذه الحقائق الاقتصادية في سن تشريعات صارمة يؤدي إلى نتائج كارثية، بالرغم من أن حماية الصحة العامة واجب لا جدال فيه.

وأشار إلى أن تجارب ثمانينيات القرن الماضي في غاليسيا، شمال غرب إسبانيا، أظهرت كيف أدى تشديد القوانين على تهريب التبغ إلى انتقال العصابات نفسها لتجارة الممنوعات الأخرى، لأن العقوبة كانت واحدة بينما تضاعف الربح، وهو درس يؤكد أهمية الموازنة بين التنظيم الفعال وحماية الاقتصاد والمجتمع.

ولفت غوميز إلى أن الدول التي اعتمدت مقاربة الحد من المخاطر، مثل السويد والمملكة المتحدة واليابان، نجحت في تقليل معدلات التدخين بشكل كبير. ففي السويد، التي أتاحت منتجات النيكوتين البديلة ضمن لوائح دقيقة، 

انخفضت معدلات التدخين إلى أقل من 5٪، وهو أدنى معدل في أوروبا، مما يبرهن على أن الابتكار المبني على الأدلة يمكن أن يحمي الصحة العامة أكثر من سياسات المنع الصارمة وحدها.

وأكد غوميز أن صياغة السياسات الذكية في مجال التبغ يجب أن توازن بين حماية الشباب ومنع وصولهم إلى منتجات النيكوتين، وتمكين المدخنين البالغين من استخدام بدائل أقل خطورة، مع تعزيز ثقافة المواطنة المسؤولة والاختيار الواعي.

 وقال إن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الصحة العامة فقط، بل تحافظ على التنافسية الاقتصادية لقطاع يقدر بمليارات اليوروهات سنوياً، وتحد من نمو السوق السوداء التي تغذيها سياسات المنع الشامل.

صحية سياسات انتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ذكرى استشهاد بهنام وسارة.. قصة إيمان بدأت بالشفاء وانتهت بإكليل الشهادة

مذكرة تفاهم لدعم الصحة النفسية

خالد عبدالغفار : تنفيذ حملات توعوية في مجال الصحة النفسية

وزارة الموارد المائية والري

قطاع الري في 2025.. مشروعات تحققت تحت مظلة الجيل الثاني للمنظومة المائية

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد