الوطنية للانتخابات: بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام الإدارية العليا للمصريين بالخارج

أعلن المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" تجرى انتخابات جولة الإعادة في 27 دائرة على 49 مقعد بين 98 مترشح في 10 محافظات".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025، و1 يناير 2026 لاقتراع المصريين بالخارج في إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا.



تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتى الفرز والحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددى للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

