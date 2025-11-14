صحيفة عبرية: قلق يسيطر على إسرائيل بسبب ترامب

أفادت يديعوت أحرونوت بأن القلق يسود في إسرائيل من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات للانسحاب الإسرائيلي من جنوب سوريا وقمة جبل الشيخ.

وقالت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إن المنظومة الأمنية طالبت رئيي حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم التنازل عن السيطرة على قمة جبل الشيخ السوري.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل ترغب بإجراء مفاوضات على الانسحاب من مواقعها العسكرية في سوريا مقابل اتفاق وقف إطلاق نار والحفاظ على حرية العمل العسكري.

وقالت يديعوت أحرونوت في نهاية تقريرها: إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية هجومية محدودة صد حزب الله اللبناني.