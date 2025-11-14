قمع الحريات.. إدارة ترامب تتحرك لإقالة موظفة بعد تصريحاتها التليفزيونية

تستعد وزارة الزراعة الأميركية لإقالة إحدى موظفاتها بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية حذرت فيها من الآثار السلبية لإغلاق الحكومة على برنامج الدعم الغذائي، الذي يوفر مساعدات غذائية لنحو 42 مليون أميركي شهريًا، وفق ما كشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وتعمل الموظفة، إلين مي، أخصائية برامج في إدارة الغذاء والتغذية، كما تشغل منصب رئيسة اتحاد موظفي الخزانة الوطنية – الفرع 255، الذي يمثل موظفي الخدمة الغذائية في شمال شرق البلاد.

ورغم عودة زملائها إلى العمل مع إعادة فتح الحكومة، تم وضع مي في إجازة إدارية وبدأت إجراءات إقالتها، بعد يوم واحد فقط من ظهورها على قناة إم إس إن بي سي في 2 أكتوبر.

مقابلة تلفزيونية تثير أزمة

في مقابلتها التي استغرقت أربع دقائق، قالت مي إن الموظفين "يشعرون بالقلق من احتمالات إغلاق المكاتب وتوقف التمويل" إذا استمر الإغلاق، مشيرةً إلى أن تمويل برنامج الدعم الغذائي سيكون متاحًا في أكتوبر، لكنه قد يصبح "حرجًا إذا امتد الإغلاق حتى نوفمبر".

بعد ساعات من المقابلة، أبلغت الوزارة مي ببدء إجراءات فصلها، بدعوى أنها ظهرت إعلاميًا وتحدثت عن برامج الوزارة "من دون الحصول على موافقة مسبقة". ولم ترد وزارة الزراعة على طلبات التعليق.

اتهامات بـ"قمع حرية الموظفين"

أثار التهديد بإقالة مي غضبًا واسعًا بين الموظفين وشبكة النقابيين الفيدراليين، الذين اعتبروا الخطوة جزءًا من حملة أوسع من إدارة ترامب لـ"إسكات الموظفين الفيدراليين".

وتشير المستندات التي راجعتها واشنطن بوست إلى أن المعلومات التي تحدثت عنها مي كانت متاحة علنًا من خلال تقارير إعلامية ومذكرات رسمية قبل أن يتم حذفها لاحقًا من موقع الوزارة.

وفي المقابلة، أوضحت المذيعة أن مي تتحدث بصفتها الشخصية وبصفتها نقابية، لا كمتحدثة رسمية باسم الوزارة.

مي: "يريدون معاقبتي لأن المقابلة كانت على تلفزيون وطني"

وقالت مي للصحيفة إنها شاركت سابقًا في مقابلات إعلامية بصفتها نقابية وموظفة اتحادية، كما أصدرت تصريحات عامة بصفتها ضمن "شبكة النقابيين الفيدراليين".

وتؤكد أنها تتحدث "بصفتها الشخصية والنقابية"، وهو حق يكفله قانون إدارة العمل الفيدرالي، وبالتالي لا تحتاج للحصول على إذن مسبق.

وبحسب خطاب الوزارة، فإن مي سيتم فصلها بعد 30 يومًا من إعادة فتح الحكومة، ولديها 20 يومًا للطعن في القرار. ومن المقرر أن تظهر في مؤتمر صحفي في بوسطن مع عدد من الموظفين الفيدراليين للاحتجاج.

خبراء قانونيون: مي لديها "قضية قوية"

تقول المحامية المختصة بقانون العمل الفيدرالي، ديبرا داغوستينو، إن مي تتمتع على الأرجح بـ"حماية قانونية واضحة"، إذ يغطي كلامها التعديل الأول للدستور وقانون حماية المبلغين عن المخالفات.

وقالت: "نحن نتحدث هنا عن غذاء الأميركيين. هذه مسألة تحمل خطرًا واضحًا ومحددًا على الصحة العامة."

سجل من التضييق على الموظفين في إدارة ترامب

وهذه ليست الحادثة الأولى. فخلال الصيف الماضي، وضع 140 موظفًا في وكالة حماية البيئة على إجازة بعد توقيعهم رسالة احتجاجية على سياسات الإدارة، وتم فصل 7 منهم لاحقًا.

كما فصلت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية محاميين في سبتمبر بعد انتقادهما جهود الإدارة لتقليص تطبيق قانون الإسكان العادل.