راندا البحيري عن صورة زفاف حورية فرغلي: يارب متكونش الصورة بالذكاء الاصطناعي

هنأت الفنانة راندا البحيري، زميلتها الفنانة حورية فرغلي بعد تداول خبر زواجها.

ونشرت راندا البحيري صورة متداولة لحورية مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “مبروك يا حورية، يارب يكون خبر صحيح ومتكونش صورة بالذكاء الاصطناعي".

حقيقة زواج حورية فرغلي

ردت الفنانة حورية فرغلي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول استعدادها للزواج، من خلال بيان نشرته لجمهورها.

وقالت حورية فرغلي، في بيانها: «حورية فرغلى....ردا على ما تم نشره.. أتوجة بخالص الشكر و التقدير والاحترام الى كل المواقع الالكترونيه و الاعلاميين وجمهوري العظيم».

وأضافت، حورية فرغلي: «وشكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب اقولكم ان اول ما أقرر الميعاد انا وهو كلكم هتعرفوا .. والدعوه عامة ان شاء الله قريبا».