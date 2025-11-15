وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تقسيم لغزة والقاهرة تستعد لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار القطاع

جدّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، تأكيد الموقف المصري الراسخ الرافض لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني.



وجاء ذلك في حوار نشرته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية واسعة الانتشار، تناول خلاله الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ جميع بنوده، إلى جانب مناقشة الترتيبات الأمنية والمرحلة الانتقالية.

وشدّد عبد العاطي على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يمثل أساسًا لا غنى عنه لأي حل سياسي عادل وشامل، مؤكدًا أن حل الدولتين يبقى الخيار العملي الوحيد لتحقيق السلام.



كما استعرض الوزير الاستعدادات الجارية في القاهرة لتنظيم المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، في إطار دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية.