سيامة 5 دياكونيين جدد تمهيدا للكهنوت على يد الأنبا ميخائيل

سيمَ، اليوم، 5 دياكونيين جُدُد، بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، بحضور لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية، ومُرَتلي الكنائس، وخورس الشمامسة، والشعب.

وذلك تمهيداً لسيامتهم كهنة (في رتبة القسيسية) صباح يوم الخميس الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥م بذات الكنيسة.

وقد قام نيافته بإتمام طقس سيامتهم في رتبة (دياكون) بعد صلاة الصلح بالقداس الإلهي، وكانت أسماؤهم كالتالي: -

- الشماس مينا عدلي (أنطونيوس).

- الشماس مايكل عايد (مكاريوس).

- الشماس مينا عياد (باخوميوس)

- حارس سيد (كيرلس).

- برسوم ميلاد (ارسانيوس).

إنجيل الراعي الصالح

وكانت عظة نيافة علي إنجيل الراعي الصالح (يو١٠)، بعنوان (الأب، والراعي) واشتملت علي بعض النقاط: -

- الأب، والراعي: باب، وحصن، وسند، وستر.

- البواب: لا يُدخِل أي شيء خطأ للداخل.. ولا يُخرِج الأمور الصحيحة (الصلاة، الانجيل) كمحبة أولي.

- هل المسيح فلتر حياتك؟ أم الباب مفتوح بلا ضابط؟

- السيامة ليست شرفاً، بل صليباً مُفرحاً.

- المكرس اختار ان يترك ملذات العالم ليمتلئ من الروح القدس.

- المكرس شاهد قبل ان يكون خادماً.

- المكرس هو نور في زمان كثرة فيه الظُلمة.. فيعطي الرجاء للشعب.

- المكرس مرآة تعكس نور المسيح.

كما قام نيافته بتعميد طفلة من بنات الايبارشية قبل صلاة القداس مباشرةً.