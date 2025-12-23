آبل تحذر موظفيها من السفر إلى الخارج وسط توترات مع الصين

أصدرت شركة آبل (Apple) تحذيرًا رسميًا لموظفيها من السفر إلى الخارج، خاصة إلى الصين والدول المجاورة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من تدابير أمنية داخلية تتخذها الشركة لضمان سلامة فريقها وسط التحديات السياسية والتجارية الجارية.

التحذير الداخلي للموظفين

أبلمت الشركة إشعارًا داخليًا عاجلاً إلى جميع موظفيها في أنحاء العالم، يطلب فيه تجنب السفر غير الضروري إلى الصين وهونج كونج وتايوان، مع التشديد على التنسيق المسبق مع إدارة الأمن قبل أي رحلة عمل.

وأكد الإشعار أن الشركة تتابع التطورات السياسية عن كثب لتقييم المخاطر المحتملة على موظفيها.

خلفية التوترات مع الصين

يأتي هذا التحذير في سياق التصعيد التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، حيث تواجه آبل ضغوطًا متزايدة بشأن سلسلة توريدها في الصين، إضافة إلى قيود على نقل التكنولوجيا الحساسة.

وسبق أن حذرت الشركة موظفيها في مناسبات سابقة من مخاطر الاعتقال التعسفي أو التحقيقات الأمنية في بعض الدول.

تدابير أمنية داخلية محدثة

أعلنت آبل عن تحديث بروتوكولات السفر الخاصة بها، تشمل تقييم مخاطر فردي لكل رحلة، وتوفير دعم قانوني وأمني للموظفين في حال الضرورة.

كما شددت على استخدام الاتصالات الرقمية الآمنة بدلاً من السفر الفعلي قدر الإمكان، مع التركيز على الحفاظ على سرية المعلومات التجارية.

تأثير على عمليات الشركة

تُعد الصين سوقًا رئيسيًا لآبل، حيث تقع معظم مصانع التوريد الخاصة بها هناك، بما في ذلك إنتاج رئيسي لأجهزة آيفون وآيباد.

ويأتي التحذير وسط جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، لتقليل الاعتماد على السوق الصينية.

ردود الفعل والسياق العالمي

لم تصدر آبل تعليقًا رسميًا خارج الإشعار الداخلي، لكن الخطوة تتوافق مع إجراءات مشابهة اتخذتها شركات أمريكية أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت في الفترة نفسها.

وينظر إلى هذا التحذير كمؤشر على استمرار التوترات التي قد تؤثر على تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين خلال عام 2026.