قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تحذر موظفيها من السفر إلى الخارج وسط توترات مع الصين

آبل
آبل
احمد الشريف

أصدرت شركة آبل (Apple) تحذيرًا رسميًا لموظفيها من السفر إلى الخارج، خاصة إلى الصين والدول المجاورة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. 

ويأتي هذا الإجراء كجزء من تدابير أمنية داخلية تتخذها الشركة لضمان سلامة فريقها وسط التحديات السياسية والتجارية الجارية.

التحذير الداخلي للموظفين

أبلمت الشركة إشعارًا داخليًا عاجلاً إلى جميع موظفيها في أنحاء العالم، يطلب فيه تجنب السفر غير الضروري إلى الصين وهونج كونج وتايوان، مع التشديد على التنسيق المسبق مع إدارة الأمن قبل أي رحلة عمل.

 وأكد الإشعار أن الشركة تتابع التطورات السياسية عن كثب لتقييم المخاطر المحتملة على موظفيها.

خلفية التوترات مع الصين

يأتي هذا التحذير في سياق التصعيد التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، حيث تواجه آبل ضغوطًا متزايدة بشأن سلسلة توريدها في الصين، إضافة إلى قيود على نقل التكنولوجيا الحساسة. 

وسبق أن حذرت الشركة موظفيها في مناسبات سابقة من مخاطر الاعتقال التعسفي أو التحقيقات الأمنية في بعض الدول.

تدابير أمنية داخلية محدثة

أعلنت آبل عن تحديث بروتوكولات السفر الخاصة بها، تشمل تقييم مخاطر فردي لكل رحلة، وتوفير دعم قانوني وأمني للموظفين في حال الضرورة. 

كما شددت على استخدام الاتصالات الرقمية الآمنة بدلاً من السفر الفعلي قدر الإمكان، مع التركيز على الحفاظ على سرية المعلومات التجارية.

تأثير على عمليات الشركة

تُعد الصين سوقًا رئيسيًا لآبل، حيث تقع معظم مصانع التوريد الخاصة بها هناك، بما في ذلك إنتاج رئيسي لأجهزة آيفون وآيباد. 

ويأتي التحذير وسط جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، لتقليل الاعتماد على السوق الصينية.

ردود الفعل والسياق العالمي

لم تصدر آبل تعليقًا رسميًا خارج الإشعار الداخلي، لكن الخطوة تتوافق مع إجراءات مشابهة اتخذتها شركات أمريكية أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت في الفترة نفسها. 

وينظر إلى هذا التحذير كمؤشر على استمرار التوترات التي قد تؤثر على تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين خلال عام 2026.

آبل Apple شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

ترشيحاتنا

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

غزة والضفة والقدس تعاني حربا مفتوحة.. ودياب اللوح: سنخرج من النكبة إلى الاستقلال

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

سفير فلسطين بمصر: عندما تكون دولتنا كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد