أخبار التكنولوجيا |خرائط آبل تودع ميزة عمرها عشر سنوات.. صفقة خلف الكواليس تنقذ تيك توك من الحظر الأمريكي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في خطوة مفاجئة، سبقت سامسونج شركتي كوالكوم وميدياتك في سباق شرائح الهواتف الذكية بتقنية 2 نانومتر، بعدما كشفت عن شريحتها الجديدة Exynos 2600، لتصبح أول معالج للهواتف الذكية في العالم يعتمد تقنية التصنيع 2nm GAA (Gate-All-Around).

أنهى تطبيق تيك توك سنوات من الجدل حول مستقبله في الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق لتأسيس مشروع مشترك يضمن استمرار عمله في السوق الأمريكية، وذلك بعد خمسة أعوام من تهديدات بالحظر أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.



في خطوة غير معتادة، قامت شركة آبل بإزالة ميزة من تطبيقها Apple Maps بدلا من إضافة ميزات جديدة، وذلك مع إطلاق تحديثات iOS 16 وmacOS 16 Ventura.







شهد عام 2025 سلسلة من الهجمات السيبرانية غير المسبوقة، حيث طالت أكبر المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى حول العالم، ما بين اختراق قواعد بيانات حكومية حساسة إلى ابتزاز شركات ضخمة وسرقة مليارات السجلات الشخصية، شكلت هذه الهجمات صدمة حقيقية لنظام الأمن الرقمي العالمي.

في إطار جهودها لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث إرشادات استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي مع المستخدمين دون سن 18 عاما، بالإضافة إلى إطلاق موارد تعليمية موجهة للمراهقين وأولياء الأمور. ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.

كشف تقرير حديث صادر عن شركة كلاود فلير Cloudflare، عن تصاعد الحضور العالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعدما أصبح ChatGPT ضمن قائمة أكثر 40 وجهة رقمية زيارة على الإنترنت، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في أنماط استخدام الإنترنت عالميا.

تعمل شركة آبل بهدوء على تطوير هاتفها القابل للطي، مع ظهور تسريبات مستمرة تكشف عن مواصفاته، وأحدث هذه التسريبات جاء من Digital Chat Station، الذي ألقى الضوء على بعض التفاصيل الجديدة حول الهاتف.