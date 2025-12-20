أخبار التكنولوجيا |خرائط آبل تودع ميزة عمرها عشر سنوات.. صفقة خلف الكواليس تنقذ تيك توك من الحظر الأمريكي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
خرائط آبل تودع ميزة عمرها عشر سنوات.. صفقة خلف الكواليس تنقذ تيك توك من الحظر الأمريكي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع
 

في خطوة مفاجئة، سبقت سامسونج شركتي كوالكوم وميدياتك في سباق شرائح الهواتف الذكية بتقنية 2 نانومتر، بعدما كشفت عن شريحتها الجديدة Exynos 2600، لتصبح أول معالج للهواتف الذكية في العالم يعتمد تقنية التصنيع 2nm GAA (Gate-All-Around).


بعد سنوات من التهديد بالحظر.. صفقة خلف الكواليس تنقذ تيك توك
 

أنهى تطبيق تيك توك سنوات من الجدل حول مستقبله في الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق لتأسيس مشروع مشترك يضمن استمرار عمله في السوق الأمريكية، وذلك بعد خمسة أعوام من تهديدات بالحظر أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.


خرائط آبل تودع ميزة عمرها عشر سنوات.. فيما تستخدم؟
 

في خطوة غير معتادة، قامت شركة آبل بإزالة ميزة من تطبيقها Apple Maps بدلا من إضافة ميزات جديدة، وذلك مع إطلاق تحديثات iOS 16 وmacOS 16 Ventura.


 

حصاد 2025 السيبراني.. اختراقات هزت العالم وكشفت أسرارا خطيرة
 


شهد عام 2025 سلسلة من الهجمات السيبرانية غير المسبوقة، حيث طالت أكبر المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى حول العالم، ما بين اختراق قواعد بيانات حكومية حساسة إلى ابتزاز شركات ضخمة وسرقة مليارات السجلات الشخصية، شكلت هذه الهجمات صدمة حقيقية لنظام الأمن الرقمي العالمي.


OpenAI تشدد قواعد ChatGPT لحماية المراهقين من أخطار خفية
 

في إطار جهودها لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث إرشادات استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي مع المستخدمين دون سن 18 عاما، بالإضافة إلى إطلاق موارد تعليمية موجهة للمراهقين وأولياء الأمور. ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.


ChatGPT ينضم لعمالقة الإنترنت.. هذه المنصات الأكثر شعبية على الإنترنت في 2025
 

كشف تقرير حديث صادر عن شركة كلاود فلير Cloudflare، عن تصاعد الحضور العالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بعدما أصبح ChatGPT ضمن قائمة أكثر 40 وجهة رقمية زيارة على الإنترنت، في مؤشر واضح على التحول المتسارع في أنماط استخدام الإنترنت عالميا.

آبل تكشف الستار عن سر الطية المفقودة في هاتفها القادم

تعمل شركة آبل بهدوء على تطوير هاتفها القابل للطي، مع ظهور تسريبات مستمرة تكشف عن مواصفاته، وأحدث هذه التسريبات جاء من Digital Chat Station، الذي ألقى الضوء على بعض التفاصيل الجديدة حول الهاتف.

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

