أخبار البلد

موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية

رمضان 2026: موعد رؤية الهلال وعدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية
رمضان 2026: موعد رؤية الهلال وعدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية
عبد الفتاح تركي

موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام في مصر .. يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي لاستقبال شهر رمضان 2026، ويزداد البحث خلال الفترة الحالية عن موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام يوميًا.

هذا الشهر الفضيل يعد مناسبة دينية مهمة يمارس خلالها المسلمون الصوم والعبادة، كما تتنوع الطقوس والعادات بين الدول الإسلامية، ويحرص المعنيون على متابعة الحسابات الفلكية لضبط المواعيد بدقة.

واقرأ أيضًا:

هلال رمضان

موعد رمضان 2026 فلكيًا في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر يُتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد 105 أيام من الآن، مع استمرار الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويوافق عيد الفطر 2026 يوم السبت 21 مارس 2026.

الإعلان الرسمي للرؤية الشرعية

على الرغم من التقديرات الفلكية، ينتظر المسلمون الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية، التي تعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ. وسيتم ذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم، ما يجعل الإعلان الرسمي مرجعًا حاسمًا في التقويم الديني.

هلال رمضان

عدد أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

وفق الحسابات الفلكية، ستستمر أيام رمضان 2026 لمدة 30 يومًا. وتتفاوت ساعات الصيام يوميًا حسب اختلاف خطوط الطول والفصول، ومن المتوقع أن تتراوح بين 12 و13 ساعة في معظم الدول العربية. 

وستكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزداد تدريجيًا مع مرور الأيام، ما يتطلب استعدادًا تدريجيًا للمسلمين لتكييف أجسامهم مع طول فترة الصيام اليومية.

تحضيرات المواطنين والدولة

تعمل الدولة على تهيئة كافة الخدمات المتعلقة بالشهر الكريم، بما في ذلك تنظيم مواعيد العمل، وضبط أسعار السلع الأساسية، وتوفير أجواء مناسبة للصيام والعبادة، بينما يستعد المواطنون بتجهيز متطلبات الأسرة من مواد غذائية وتجهيزات رمضانية.

رؤية هلال رمضان

ويولي الصائمون اهتمامًا خاصًا للتقويم الرسمي لتحديد مواعيد الإفطار والسحور بدقة لضمان أداء العبادات وفق التوقيت الشرعي الصحيح.

موعد عيد الفطر لعام 2026

أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر 2026 سيوافق يوم السبت 21 مارس 2026، وهو اليوم الذي تمنح فيه الدولة إجازة رسمية لجميع الجهات، مع وقفة عيد تشمل كافة أيام الاحتفال، مما يتيح فرصة للمواطنين للاحتفال مع العائلة والمشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية.

أهمية متابعة الرؤية الشرعية والفلكية

يمثل الجمع بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية ضمانًا لتحديد مواعيد دقيقة لشهر رمضان، وهو أمر مهم للمساجد، والدعوات، والمواطنين، وكذلك لبرمجة المدارس والجهات الحكومية والخاصة.

متى تتم رؤية هلال رمضان 2024؟

ويحث الخبراء المواطنين على متابعة الإعلانات الرسمية لتجنب الالتباس حول بداية الشهر ونهايته، وضمان الالتزام بالعبادات في توقيتها الصحيح.

شهر رمضان 2026 سيبدأ فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويستمر 30 يومًا، على أن يُوافق أول أيام عيد الفطر يوم السبت 21 مارس 2026.

هلال رمضان

يتراوح عدد ساعات الصيام بين 12 و13 ساعة يوميًا حسب الدولة والموقع الجغرافي، مع ضرورة انتظار إعلان دار الإفتاء المصرية الرسمي لتحديد الرؤية الشرعية الدقيقة لهلال رمضان 1447 هـ.

رمضان 2026 رمضان 2026 موعد بداية الصيام هلال رمضان 1447 هـ مصر عدد ساعات الصيام رمضان 2026 موعد عيد الفطر 2026 التقويم الفلكي رمضان 2026 رؤية الهلال في مصر مواعيد الإفطار والسحور 2026 أيام رمضان 2026

المناعة
بي إم دبليو
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
