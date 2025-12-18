انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب اليوم الثاني بجولة الإعادة بالشرقية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الثاني بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتأكد من فتح كافة اللجان وانطلاق أعمال التصويت طبقاً للمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتي التاسعة مساءاً وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، والأستاذ هشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات.

تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة سير سير العملية الإنتخابية لجولة الإعادة في يومها الثاني واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم ، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية.

كما حرص المحافظ على التواصل مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على إنتظام سير العملية الإنتخابية لجولة الإعادة في يومها الثاني وفتح صناديق الإقتراع في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للإنتخابات في تمام التاسعة صباحاً مؤكداً إلتزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع لإستمرار تقديم كافة اوجه الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

أوضح المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الإنتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥.