شوبير: رباعي الأهلي يرفض الدخول في صفقات تبادلية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن موقف رباعي النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفى العش، وأحمد عبد القادر، من الدخول في صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير:«هناك عدد من لاعبي الأهلي يرفضون فكرة الصفقات التبادلية، رغم تكرار تداول أسمائهم في الأخبار، وعلى رأسهم الرباعي محمد مجدي أفشة، وعمر كمال، وأحمد عبد القادر، ومصطفى العش».

وأضاف:«اللاعبون الأربعة يرفضون الرحيل عن النادي الأهلي في أي صفقة تبادلية، خاصة أن عقد أحمد عبد القادر يقترب من الانتهاء، وبالتالي لم يتم إدخاله ضمن أي صفقة من هذا النوع».

وتابع شوبير:

«محمد مجدي أفشة من داخله رافض تمامًا فكرة الخروج، وعمر كمال لديه عرض من نادي بيراميدز، أما مصطفى العش فلم تتضح كل التفاصيل حول موقفه، لكنه أيضًا سيرفض الخروج ضمن أي صفقة تبادلية».