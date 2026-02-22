محمد سامي رئيسًا لشركة مصر للطيران للصيانة.. وعلاء شكري مساعدًا

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس محمد سامي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفاً للمهندس إبراهيم فتحي الذى وجه له الشكر والتقدير على مجهوداته وما قدمه من عطاء خلال فترة توليه رئاسة الشركة، متمنياً له التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.

هذا وقد تدرج المهندس محمد سامي في العديد من المناصب القيادية داخل الشركة، وكان أخرها منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة وقبلها منصب المدير المسؤل عن الاعتمادات المحلية والدولية كما تولى منصب مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة، مما أكسبه خبرة في إدارة الملفات التشغيلية والاستراتيجية الكبرى فى مجال صيانة الطائرات.

المهندس علاء شكري

وفي نفس السياق، أصدر الطيار أحمد عادل قراراً بتعيين المهندس علاء شكري مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكان شكري قد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل الشركة حيث شغل منصب مدير هنجر 7000 ثم مديراً عاماً للصيانة الدورية ومؤخراً مديراً عاماً لجدولة الصيانة والعقود.