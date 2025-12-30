ناقد رياضي: مصطفى شوبير يكتب التاريخ في أمم أفريقيا

سلط الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر الضوء على الإنجاز الشخصي للحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه أصبح أول حارس مرمى في تاريخ منتخب مصر يشارك في بطولة أمم أفريقيا بعد والده.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن مصطفى، رغم كونه جديدًا على المشاركة، يتميز بالهدوء والتركيز ويظهر في أصعب اللحظات، مشيرًا إلى مباراة أنجولا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تألق مصطفى في حماية عرين الفراعنة رغم الضغوط الناتجة عن تألق الحارس الأساسي محمد الشناوي.

ولفت إلى أن منتخب مصر لكرة القدم تأهل رسميًا إلى دور الـ16 في بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد الفوز على جنوب أفريقيا، ما مهد الطريق للمنتخب لضمان الصدارة في مجموعته.

وأضاف أن هذا الانتصار يمنح المنتخب الاطمئنان قبل المباريات المقبلة، ويضعه في موقف مريح للتقدم في البطولة.