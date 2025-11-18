سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير وقامت بنشر الصور عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سميرة سعيد مرتدية بليزر باللون الازرق اللامع مع توب اسود وبنطلون اسود .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد سميرة سعيد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..