مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
رنا عصمت

خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير وقامت بنشر الصور عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سميرة سعيد مرتدية بليزر باللون الازرق اللامع مع توب اسود وبنطلون اسود .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد  سميرة سعيد ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..

