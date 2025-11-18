أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك

نشرت المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتقدم فيه بالشكر للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في مقطع الفيديو الفاضح المنسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أميرة الذهب تشكر الداخلية على إجراءاتها ضد مروجي فيديوهاتها

وقالت "أميرة الذهب" في منشورها: "شكرا مباحث الإنترنت.. شكرا مديرية أمن الجيزة وشكرا وزارة الداخلية.. تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اليوم لكل من قام بالتشهير واساء لسمعة أميرة الدهب بالتعليق أو بنشر فيديوهات ذكاء اصطناعي مسيئة".

فيديو أميرة الذهب يتصدر التريند:

وتصدرت المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ"أميرة الذهب" تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زعم رواد السوشيال ميديا تداول مقطع فيديو فاضح لها برفقة خليجي، لتؤكد أميرة الذهب أنها تتعرض لمحاولات تشويه بسبب عملها وأن المقاطع المتداولة مخلقة بالذكاء الاصطناعي Ai.

رد أميرة الذهب على الفيديو المخل المنسوب لها

في أول تعليق رسمي لها بعد انتشار الفيديو خرجت أميرة الذهب لتوضيح موقفها بشكل حاسم تجاه الشائعات والمحتوى المفبرك الذي طُرح خلال الأيام الماضية، وأكدت أميرة الذهب في منشور لها: "مسا مسا ع المسكرين، لا تقلقوا، إحنا في بلد القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص صنع فيديو AI أو نشره لتشويه سمعة أو اسم أميرة الدهب ومش هنلتفت أكتر من كده للهراء وأنا كست مصرية مهندسة وتاجرة كعادتي مركزة في تجارتي الناجحة".

وأوضحت أميرة الدهب، عبر حساباتها الرسمية، أن كل ما يُنشر من فيديوهات أو صور مفبركة هو شائعات تهدف لتشويه السمعة، وأن تركيزها الكامل منصب على مشاريعها وأعمالها في عالم الذهب، مؤكدًة أنها لن تسمح لأي محتوى زائف بأن يؤثر على سمعتها أو على أعمالها.