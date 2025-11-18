قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة

إسراء صبري

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، أن التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية لا يزال يطغى على أجواء قطاع غزة، إلى جانب طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء المنطقة. 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الساعات الماضية شهدت سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة المتمركزة داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء. 

وتابع أن المشهد ذاته يتكرر في حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة، حيث تتعرض المنازل لقصف مستمر ونيران كثيفة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار جبر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مباشر على السواحل الغربية لخان يونس ورفح، ما أسفر عن إصابة صياد فلسطيني بجروح متفاوتة. 

دير البلح قطاع غزة خان يونس

