غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، أن التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية لا يزال يطغى على أجواء قطاع غزة، إلى جانب طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء المنطقة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الساعات الماضية شهدت سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة المتمركزة داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء.

وتابع أن المشهد ذاته يتكرر في حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة، حيث تتعرض المنازل لقصف مستمر ونيران كثيفة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار جبر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مباشر على السواحل الغربية لخان يونس ورفح، ما أسفر عن إصابة صياد فلسطيني بجروح متفاوتة.