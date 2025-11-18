الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي

يواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فصل الشتاء بظروف إنسانية قاسية تتجاوز حدود الاحتمال، إذ تتفاقم معاناة الأسر تحت وطأة البرد الشديد وسط دمار واسع للبنى التحتية ونقص حاد في المستلزمات الأساسية.

الشتاء يضرب بالشعب الفلسطيني

وفي ظل غياب مأوى آمن لآلاف النازحين الذين يقطنون الخيام أو البيوت المهدمة، يتحول المطر والرياح إلى تهديد يومي يعمق جراحًا لم تندمل، وتزداد الأزمة تعقيدا مع نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وشح مواد التدفئة والأغطية، إضافة إلى نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، ما يضع سكان غزة أمام كارثة إنسانية تتجدد مع كل موجة برد، ويجعل من الشتاء فصلًا آخر من فصول المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

الأمطار تضاعف المعاناة

وأوضحت الأمم المتحدة، أن 17 ألف عائلة في قطاع غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

جهود الدولة المصرية

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 75، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 75، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: 54 ألف بطانية، ونحو 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، وأكثر من 190 مرتبة، إضافة إلى نحو 7230 خيمة لإيواء المتضررين.