الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
توك شو

إسراء صبري

يواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فصل الشتاء بظروف إنسانية قاسية تتجاوز حدود الاحتمال، إذ تتفاقم معاناة الأسر تحت وطأة البرد الشديد وسط دمار واسع للبنى التحتية ونقص حاد في المستلزمات الأساسية.

الشتاء يضرب بالشعب الفلسطيني 

 وفي ظل غياب مأوى آمن لآلاف النازحين الذين يقطنون الخيام أو البيوت المهدمة، يتحول المطر والرياح إلى تهديد يومي يعمق جراحًا لم تندمل، وتزداد الأزمة تعقيدا مع نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وشح مواد التدفئة والأغطية، إضافة إلى نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، ما يضع سكان غزة أمام كارثة إنسانية تتجدد مع كل موجة برد، ويجعل من الشتاء فصلًا آخر من فصول المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

الأمطار تضاعف المعاناة 

وأوضحت الأمم المتحدة، أن 17 ألف عائلة في قطاع غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

جهود الدولة المصرية 

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 75، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 75، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: 54 ألف بطانية، ونحو 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، وأكثر من 190 مرتبة، إضافة إلى نحو 7230 خيمة لإيواء المتضررين.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة فصل الشتاء

