الرئيس الأمريكي يشكر مصر والدول الداعمة لقرار مجلس الأمن الخاص بغزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لـ مصر والإمارات والسعودية وقطر والدول التي دعمت القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن وقف الحرب على غزة.

وأوضح أن اعتماد القرار الأمريكي في مجلس الأمن “سيؤدي إلى مزيد من السلام في العالم”

وفي نفس السياق..أصدرت حركة "حماس" بيانًا رسميًا ردًا على مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار الأمريكي الخاص بغزة، أعربت فيه عن معارضتها للعديد من مواد القرار وتقييمها لأهدافه.

أكدت حماس في بيانها، أن القرار الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خاصة بعد عامين من "حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة" في القطاع.