حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت حركة الجهاد، إننا نرفض القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة.

وأوضحت أن قرار مجلس الأمن يفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا.

وفي نفس السياق..أصدرت حركة "حماس" بيانًا رسميًا ردًا على مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار الأمريكي الخاص بغزة، أعربت فيه عن معارضتها للعديد من مواد القرار وتقييمها لأهدافه.

أكدت حماس في بيانها، أن القرار الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، خاصة بعد عامين من "حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة" في القطاع.