قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الدكتورة سلافة أحمد جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة في تدريب القيادات بالجهاز الإداري للدولة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حاتم نبيل أن بناء القدرات ليس مجرد نشاط تدريبي، بل هو ركيزة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحًا أن تطوير القيادات يعتمد على منهجيات علمية تستند إلى التقييم الموضوعي، وتحليل الاحتياجات، وتطوير مهارات الإدارة الاستراتيجية وصناعة القرار.

وأضاف أن تحقيق التطوير المؤسسي يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين المؤسسات الوطنية المعنية بالتدريب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يضمن توحيد الرؤية وتبادل الخبرات واستثمار الموارد المتاحة بصورة فعالة تعزز كفاءة الجهاز الإداري.

من جانبها، أعربت الدكتورة سلافة أحمد جويلي عن تقدير الأكاديمية للتعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية يُمثل قيمة مضافة لمنظومة التدريب في الدولة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات العامة عبر إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق في الملفات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات وتطوير القيادات، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
 

جهاز مركزي تنظيم إدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

مشروع

تدشين مشروع عمراني جديد يجمع بين الاستدامة والرفاهية.. تفاصيل

نقيب مهندسي محافظة سوهاج حسام الزغاوي

وفاة حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج.. والنبراوي والمحافظ ينعيانه

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص"

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص" كمزود معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد