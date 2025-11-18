فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

تحتفل اليوم الفنانة منى زكى بعيد ميلادها والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن.





وتتميز منى زكى بملامحها الشبابية وملامحها البريئة ، وتعتمد فى الظهور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منى زكى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

بداية منى زكى

اقتحمت منى زكى السينما من خلال فيلم "القتل اللذيذ" عام 1997، الذى مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، واستمرت فى أداء أدوار البطولة الثانية، حتى قدمت فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" مع احمد زكى وليلى علوى وسناء جميل، والذى كان بمثابة انطلاقة حقيقة فى السينما حيث لفتت الأنظار إليها بقوة، و قدمت بعدها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، و"عمر2000" و"الحب الأول"، و"ليه خليتنى أحبك"، إلا أنها قفزت خطوات نحو الأمام بتمثيلها دور جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات فى فيلم "أيام السادات"مع المخرج محمد خان، وتلقت عن هذا الدور وسام الجمهورية من الرئيس حسنى مبارك.