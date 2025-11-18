طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة، رولات المسخن طبق فلسطيني أصيل يجمع بين الطعم الغني للبصل والسماق والدجاج. وهو من أكثر الوجبات المطلوبة للمناسبات والعزومات.

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل المسخن خطوة بخطوة بالمكونات التالية.

المكونات لطريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

دجاج مسلوق ومفتت

3 بصلات كبيرة

سماق

ملح وفلفل

زيت زيتون

خبز تورتيلا

صنوبر محمص (اختياري)

1) تجهيز البصل

قطّعي البصل شرائح وشوّحيه في كمية كبيرة من زيت الزيتون حتى يذبل جيدًا ويتحول لونه للذهبي.

2) إضافة الدجاج

أضيفي الدجاج المفتت وقلّبي مع السماق والملح والفلفل حتى تتجانس النكهات.

3) تجهيز الخبز

سخّني خبز التورتيلا قليلًا حتى يصبح مرنًا سهل اللف.

4) حشو الرولات

ضعي كمية مناسبة من الدجاج والبصل داخل كل رغيف.

5) إضافة الصنوبر

أضيفي الصنوبر المحمّر لمن يرغب بنكهة إضافية مميزة.

6) اللف بإحكام

لفّي الرغيف جيدًا حتى تحصلي على رول متماسك.

7) التحمير

ادهني الرولات بزيت الزيتون وضعيها في الفرن أو على الشواية حتى تتحمر وتصبح مقرمشة.

8) التقديم

قدميها ساخنة مع لبن بالخيار أو سلطة تبولة.