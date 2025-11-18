قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة .. تفاصيل
الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
ناقوس الخطر.. زلزال عسكري يهز الجيش البريطاني| تفاصيل
الوزراء يُوافق على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر
كيروش مرفوض.. تفاصيل الشرط الجزائي لمدرب منتخب مصر حسام حسن
السفارة المصرية بعمان تستعد لانطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
5 دول تستعد لإرسال قواتها إلى غزة.. تفاصيل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره لى چاى ميونغ رئيس كوريا الجنوبية| شاهد
ماتوا في حادث؟.. حزن في المنوفية لوفاة صديقين
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في التشيك إلى 57 مصابا
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته
مراسم استقبال رسمية لرئيس كوريا الجنوبية فى قصر الاتحادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الأربعاء، في فعالية تاريخية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

الحدث يأتي بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في مشروع محطة الضبعة النووية، ويُعد خطوة هامة نحو استكمال هذا المشروع الحيوي.

توقيع أمر شراء الوقود النووي

قال متحدث الرئاسة المصرية إن الفعالية تشمل أيضًا توقيع أمر شراء الوقود النووي، وهو ما يمثل خطوة محورية لاستكمال المشروع الطموح الذي يهدف إلى تأمين مصدر مستدام للطاقة في مصر.

التزامن مع العيد السنوي الخامس للطاقة النووية

تتزامن هذه الفعالية مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي يُنظم سنويًا في 19 نوفمبر، لإحياء ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية،هذا اليوم يُعتبر رمزًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

تجسيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

تعتبر مشاركة الرئيسين في هذه الفعالية تجسيدًا لـ عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، التي شهدت تعاونًا مثمرًا منذ سنوات طويلة، بدءًا من تشييد السد العالي وصولًا إلى المشاريع النووية الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فلاديمير بوتين

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة

فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره

فوائد الكمون المغلي للتخسيس
فوائد الكمون المغلي للتخسيس

داليا البحيري تتألق من تصميم دار أزياء بلوك ملفت

داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت
داليا البحيرى تتألق من تصميم دار ازياء فيندي بلوك ملفت

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

