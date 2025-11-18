فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الأربعاء، في فعالية تاريخية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الحدث يأتي بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في مشروع محطة الضبعة النووية، ويُعد خطوة هامة نحو استكمال هذا المشروع الحيوي.

توقيع أمر شراء الوقود النووي

قال متحدث الرئاسة المصرية إن الفعالية تشمل أيضًا توقيع أمر شراء الوقود النووي، وهو ما يمثل خطوة محورية لاستكمال المشروع الطموح الذي يهدف إلى تأمين مصدر مستدام للطاقة في مصر.

التزامن مع العيد السنوي الخامس للطاقة النووية

تتزامن هذه الفعالية مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي يُنظم سنويًا في 19 نوفمبر، لإحياء ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية،هذا اليوم يُعتبر رمزًا لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

تجسيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

تعتبر مشاركة الرئيسين في هذه الفعالية تجسيدًا لـ عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، التي شهدت تعاونًا مثمرًا منذ سنوات طويلة، بدءًا من تشييد السد العالي وصولًا إلى المشاريع النووية الحديثة.