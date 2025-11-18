قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشاركان غدا في فعالية تاريخية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشاركان غدٍ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية. بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة محورية تُضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مشاركة الرئيس السيسي بوالرئيس الروسي في هذا الحدث المهم تجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل امتداداً لمسيرة التعاون الثنائي المثمر عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها الواضحة على مسار التنمية، بدءاً من تشييد السد العالي في ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى المشروع القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة.

السيسي بوتين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حملة بيطرية وتموينية تضبط سلعًا منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بمدينة القصير

تركيب بلاط انترلوك

رئيس مدينة مرسي مطروح : رفع كفاءة الشوارع الضيقة ببلاط الانترلوك

الغرباوي يتفقد فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

لأول مرة.. تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة للتعليم العام ببورسعي

بالصور

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد