برنامج الأغذية العالمي: نحن بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد لجميع مناطق السودان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا حيث أوضح برنامج الأغذية العالمي، نحن بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع مناطق السودان للتصدي للمجاعة.

وقال إن المجاعة مستمرة في الفاشر وكادوقلي وبعض المناطق يصعب وصول فرق الإغاثة إليها.

في السياق نفسه، قال سلفاتور نكورونزيزا، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان، إنّ الوضع الإنساني للنساء والفتيات في مناطق النزاع لا يزال يزداد تدهورًا بصورة مأساوية، موضحًا أن البلاد تشهد موجات متصاعدة من النزوح، حيث بلغ عدد النازحين 9.9 مليون شخص، تشكل النساء 54% منهم.

وأضاف أن العديد من السيدات والفتيات في مناطق مثل كردفان لم يعد أمامهن سوى تناول العشب وغذاء الحيوانات للبقاء على قيد الحياة في ظل الحصار ونفاد الإمدادات الغذائية وتوقف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.