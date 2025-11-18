متشوقين نعرض الفيلم للجمهور المصري.. سارة فرانسيس تكشف حكاية «كلب ساكن»

قالت المخرجة سارة فرانسيس، مخرجة فيلم «كلب ساكن»: «إنني وفريق الفيلم كتير متشوقين إنه نفرج الفيلم للجمهور المصري، وهذا أول عرض بالعالم العربي، والفيلم عرض لأول مرة بروتردام في شباط 2025»، مؤكدة حماسها للقاء الجمهور المصري لما تتميز به القاهرة من تاريخ سينمائي عريق وحب كبير للسينما.

وأوضحت فرانسيس، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، أنها تلقت العديد من الأسئلة حول سبب اختيار اسم الفيلم «كلب ساكن»، قائلة: «الفكرة جاءت إنه عندما بدأت أكتبه أول نسخة كان في مشهد في كلب، وشخصية الكلب هذا موجودة في الفيلم، ومن بعد ما خلص الفيلم رجعنا نفكر هنسمي الفيلم إيه ولاحظنا إنه الإسم يليق بالفيلم».

وتحدثت المخرجة عن بناء الشخصيات داخل الفيلم، مؤكدة: «هي قصة بتدور لمدة 4 أيام، ومعظم الفيلم يدور بمكان واحد اللي هو بيت بجبل بلبنان، ومن خلال الـ4 أيام بيجربوا يكتشفوا ماهو باقي من علاقتهم»، في إطار يجعل المكان جزءًا أساسيًا من التجربة الدرامية.